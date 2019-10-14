الاناضول: خفر السواحل التركي انقذ 33 مهاجرا غير نظامي بعدما غرق مركبهم غربي تركيا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "فرق ​خفر السواحل​ التركية انقذت 33 مهاجرا غير نظامي بعدما غرق مركبهم قبالة سواحل قضاء أيواليك، بولاية باليكسير غربي ​تركيا​"، موضحةً أنه "شاركت في عمليات البحث والانقاذ، ​طائرة​ و4 زوارق فضلا عن فريق من الغواصين".

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