وزير الطاقة السعودي دعا للتركيز على استقرار سوق النفط لا الأسعار

ركّز وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، على أنّ "من المهم التركيز على استقرار سوق ​النفط​ لا أسعار الخام، وأنّ السعر العادل هو سعر مستقر"، لافتًا إلى أنّ "مُصدري النفط المشاركين في اتفاق عالمي للإنتاج بين "أوبك" وحلفائها يظهرون التزامًا صارمًا بالتخفيضات".

ويزور الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ اليوم الإثنين ​السعودية​، لإبرام اتفاق بين ​موسكو​ و​الرياض​ حول النفط. وكان قد أعلن بوتين عشية زيارته، "أنّنا سنعمل مع السعودية ومع شركائنا وأصدقائنا الآخرين في العالم العربي، من أجل تحييد وتقليل محاولات زعزعة استقرار السوق إلى الصفر".