وزير الطاقة السعودي دعا للتركيز على استقرار سوق النفط لا الأسعار

ركّز وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، على أنّ "من المهم التركيز على استقرار سوق النفط لا أسعار الخام، وأنّ السعر العادل هو سعر مستقر"، لافتًا إلى أنّ "مُصدري النفط المشاركين في اتفاق عالمي للإنتاج بين "أوبك" وحلفائها يظهرون التزامًا صارمًا بالتخفيضات".
ويزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين السعودية، لإبرام اتفاق بين موسكو والرياض حول النفط. وكان قد أعلن بوتين عشية زيارته، "أنّنا سنعمل مع السعودية ومع شركائنا وأصدقائنا الآخرين في العالم العربي، من أجل تحييد وتقليل محاولات زعزعة استقرار السوق إلى الصفر".
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