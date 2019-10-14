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وزير الطاقة السعودي دعا للتركيز على استقرار سوق النفط لا الأسعار

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ركّز وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، على أنّ "من المهم التركيز على استقرار سوق ​النفط​ لا أسعار الخام، وأنّ السعر العادل هو سعر مستقر"، لافتًا إلى أنّ "مُصدري النفط المشاركين في اتفاق عالمي للإنتاج بين "أوبك" وحلفائها يظهرون التزامًا صارمًا بالتخفيضات".

ويزور الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ اليوم الإثنين ​​، لإبرام اتفاق بين ​موسكو​ و​الرياض​ حول النفط. وكان قد أعلن بوتين عشية زيارته، "أنّنا سنعمل مع السعودية ومع شركائنا وأصدقائنا الآخرين في العالم العربي، من أجل تحييد وتقليل محاولات زعزعة استقرار السوق إلى الصفر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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