أفادت معلومات ​صحفية​ بأن حريقا اندلع منتصف الليل الفائت في محطة كهرباء وادي جيلو وأتى على غرفة التحكم التابعة للمحطة. وقال احد العاملين في المحطة ان عمال الصيانة بدأوا منذ بعض الوقت العمل على إصلاح الأعطال، مشيرا الى ان محول ​الكهرباء​ لا زال سليما وان الاضرار اقتصرت على احتراق بعض الكابلات والمحولات (disjoncteur) اضافة الى ان الحريق أحدث ارتدادا نتج عنه قطع خط ال 66 توتر عال.

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كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق بمحطة كهرباء وادي جيلو والاضرار اقتصرت على كابلات ومحولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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