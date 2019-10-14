الليرة التركية تهبط إلى 5.92 مقابل الدولار في أقوى هبوط خلال 4 أشهر

أفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن ​الليرة التركية​ هبطت اليوم إلى 5.92 مقابل الدولار في أقوى هبوط خلال 4 أشهر.

يذكر ان العملة التركية تراجعت بعد أن أعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، أن الرئيس دونالد ترامب فوض مسؤولين أميركيين بصياغة مسودة لفرض عقوبات جديدة "كبيرة جدا" على تركيا بعد أن شنت أنقرة هجوما في شمال شرق سوريا.

من جهتها، هددت حكومات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في سوريا، ورفضت تحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أنه "سيفتح الأبواب" ويرسل 3.6 مليون لاجئ إلى أوروبا إذا لم تسانده.