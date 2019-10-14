لفت رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي كيريل ديميترييف، إلى أنّ "عددًا من المستثمرين الروس مهتمّون بالطرح العام الأولي المزمع لشركة "أرامكو".
وأوضح في تصريح صحافي، قبيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، أنّ "الاتفاق بين أعضاء منظمة "أوبك" والدول الأُخرى خارج "أوبك"، ستتمّ مناقشته خلال المحادثات في الرياض".
وكان قد أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في وقت سابق، أنّ "بوتين سيزور السعودية في 14 تشرين الأول الحالي، والإمارات في الخامس عشر من الحالي"، مبيّنًا أنّه "يتمّ الآن تحضير نحو 30 وثيقة، بما في ذلك اتفاقات تجاريّة، لتوقيعها خلال زيارة بوتين إلى السعودية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس صندوق الثروة الروسي: المستثمرون الروس مهتمون بالطرح العام الأولي لأرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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