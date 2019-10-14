اعتبر ​السفير البابوي​ في دمشق الكاردينال ​ماريو زيناري​ أن "ما تشهده في ​سوريا​ يعد الكارثة الإنسانية الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيراً إلى أن "فكره يتجه مرة جديدة نحو منطقة ​الشرق الأوسط​، لاسيما سوريا الحبيبة والمعذبة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفير البابوي في دمشق: أحداث سوريا أكبر كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.