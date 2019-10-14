أردوغان: لا خلاف مع روسيا بشأن منطقة عين العرب كوباني ولا خلاف مع أميركا بشأن منطقة منبج

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه "لا يوجد خلاف مع روسيا بشأن منطقة عين العرب كوباني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى نهجا إيجابيا بشأن الوضع على الحدود"، لافتاً إلى أن "لا خلاف مع الولايات المتحدة بشأن منطقة منبج في شمال سوريا"، مشيراً إلى أن "المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قالا لي إنهما لا يعلمان حقيقة الأوضاع التي تواجه تركيا".
ولفت إلى انه "على دول الناتو المساهمة في مواجهة الإرهاب وفق ميثاق الحلف"، مشيراً إلى أن "أولويتنا تحرير منبج من الإرهابيين وعودة المدنيين إليها".
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