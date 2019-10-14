كتل هوائية حارة تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط تبدأ بالانحسار مساء اليوم الاثنين

أفادت مصلحة الاراصد الجوية في الطيران المدني بأن كتلا هوائية حارة تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط، تبدأ بالانحسار مساء اليوم الاثنين.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيًا الى غائم أحياناً بسحب متوسطة مع ارتفاع ملموس ب​درجات الحرارة​ على الساحل كما تنشط الرياح . تنخفض نسبة الرطوبة والتي تعود لترتفع اعتباراً من المساء. نحذر من خطر اندلاع الحرائق خلال ​النهار​ ونتوقع تساقط الرذاذ المحلي اعتبارا من المساء .

كما توقعت ان يكون طقس الثلاثاء غائم جزئيًا الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية. يتوقع تساقط امطارخفيفة محلية فترة قبل الظهر كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات مساءً. أما الأربعاء فيكون قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة ويتكوّن ضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط بعض ​الامطار​ الخفيفة المحلية مساءً.

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