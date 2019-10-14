رفع العلم السوري فوق عدد من مؤسسات الدولة بالحسكة والقامشلي

افادت قناة "الإخبارية السورية" عن "رفع العلم السوري فوق عدد من مؤسسات الدولة ومنها مدارس في مدينة الحسكة ومدينة القامشلي بريفها الشمالي الشرقي".
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