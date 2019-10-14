رفع العلم السوري فوق عدد من مؤسسات الدولة بالحسكة والقامشلي

افادت قناة "الإخبارية السورية" عن "رفع ​العلم السوري​ فوق عدد من مؤسسات الدولة ومنها مدارس في ​مدينة الحسكة​ و​مدينة القامشلي​ بريفها الشمالي الشرقي".

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