موظفو مستشفى جزين الحكومي اعلنوا الاقفال الاربعاء

أعلن موظفو ​مستشفى جزين الحكومي​ "الاقفال التام لكافة أقسام المستشفى اعتبارا من نهار الاربعاء 16/10/2019 الساعة السابعة صباحا"، معتذرين عن "عدم تقديم أي خدمة صحية" لحين حصولهم على كافة مستحقاتهم. وعللوا قرارهم في بيان بالآتي: "بعد الوعود المتكررة من مجلس الادارة بالحصول على مستحقاتنا، وبعد دخولنا بالشهر الثامن دون رواتب، وها قد مرت الفترة المعطاة من قبل مجلس الادارة ولم نحصل على أي نتيجة".

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