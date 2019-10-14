أمين الجميل: ندعم بلدية عين الخروبة لتحقيق أهدافها على صعيد التنمية والخدمات

لفت ​رئيس الجمهورية​ الاسبق ​أمين الجميل​ خلال ​الاعلان​ عن اللائحة التوافقية للبلدية المستحدثة في بلدة عين الخروبة - ​المتن​ المؤلفة من تسعة اعضاء إلى "إنني أهنئ أعضاء اللائحة واهالي البلدة باسمه وباسم رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ الذي لعب دورا مهما للتوصل الى الوفاق والذي تغيب بداعي سفره الى روما"، شاكرا "المرشحين الذين تعاونوا وانسحبوا لصالح التوافق خاصا بالشكر صلاح شفيق الجميل وانطوان فريد الجميل اللذين ابديا كل تجاوب وعلقا ترشيح لائحتيهما لصالح التوافق".

وشدد الجميل على أن "بلدة عين الخروبة تستحق كل الجهد وهي محرومة منذ زمن وبحاجة إلى العديد من المشاريع الانمائية واعدا بدعم ​البلدية​ العتيدة لتحقيق أهدافها على صعيد التنمية والخدمات التي هي بحاجة إليها"، آملا "ان تشكل البلدية المستحدثة انطلاقة لمرحلة جديدة في تاريخ عين الخروبة"، معربا عن "سروره للتوصل الى التوافق لتحنيب البلدة الذيول التي تتركها ​الانتخابات​ بين العائلات وأبناء البلدة لان كلما ضاقت حلقة الانتخابات كلما كانت أشرس وتحدث شرخا بين العائلات".

وأعتبر أن "الخطوة الأولى اساسية وتوجت بالوفاق"، آملا "ان تشكل شعارا وتنسحب على كل استحقاق في البلدة وان تكون دائما "عين الخروبة اولا" من أجل مستقبل افضل لها من النواحي كافة"، مشيرا الى ان "هذا التوافق حصل نتيجة التشاور بين الجميع وكان بمثابة انتخاب على أرض الواقع وهو ايضا عمل ديموقراطي واختير فريق عمل يضم مجموعة تتمتع بطاقات مهمة لا بد لها من أن تحقق النتيجة المرجوة".

واكد "دعمه ورئيس الكتائب للبلدية"، متمنيا "التعاون من الجميع لتفوز هذه اللائحة بالتزكية لاستكمال التوافق في البلدة"، واضعا "كل الامكانات والخبرات التنظيمية بتصرف المجلس البلدي لينطلق في أسرع وقت ممكن ويحقق أهدافه ويؤسس لمرحلة ما بعد الإنتخابات، كونها بلدية مستحدثة ولتكون الفترة المتبقية من ولايتها فترة عطاء وانجازات".