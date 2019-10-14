باسيل عن أن زيارته لسوريا قريبة: لم اقل او اصرح بذلك لاحد

علّق وزير الخارجية ​جبران باسيل​ على ما نقلته عنه احدى القنوات من ان زيارته ل​سوريا​ قريبة، مؤكدا انه "لم اقل او اصرح بذلك لاحد".

وكان باسيل قد أعلن في كلمة له أمس أنه سيزور سوريا، وقال: "سأزور سوريا لكي يعود ​الشعب السوري​ إليها كما عاد جيشها إليها، ولأني أريد ل​لبنان​ أن يتنفس بسيادته وباقتصاده". وتساءل باسيل "هل نخسر الرئة الثانية بسبب جنون الحقد أو الرهانات الخاطئة والعبثيّة؟"، وأضاف "السياديون الجدد الذين كانوا أزلام سوريا عندما كانت في لبنان، راحوا يحيكون المؤامرات ضدها عندما خرجت من لبنان".