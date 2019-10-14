حسن يعقوب: على الرئيس عون فتح الملفات في خزينة المجلس الدستوري

شكر رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ‏تدخل الرئيس ميشال ⁧‫عون ‬⁩ لاطفاء حرائق ​الطحين​ و​البنزين​ والدواء المشتعلة بسبب ابتزاز او خسائر . وقال: "الحل يا فخامة الرئيس هو في خزينة ​المجلس الدستوري​ حيث تقبع التصاريح المالية، وان فتح المغلفات يفتح مغارة علي بابا المرعبة". واكد ان "المؤهل الوحيد لفتح المغارة هو ⁧‫مستبد عادل‬⁩ لا يملك مغلف يناقض السرية المصرفية".

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