لفت النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "​الأزمة​ وصلت ونعيش تداعيات وصولها ب​البنزين​ والخبز وغدًا بامور أخرى لا شك ان الأزمة متشعبة سياسيا واقتصاديا والشعب هو من يدفع الثمن ورغم صعوبتها ما زال بإمكاننا التصدي لها الا اذا كان الهدف ضرب النظام السياسي والمالي والذهاب الى عقد سياسي واجتماعي جديد يلي الانهيار والفوضى الحتمية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميشال ضاهر: الأزمة وصلت ونعيش تداعيات وصولها بالبنزين والخبز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.