أكد رئيس ​الحكومة​ سعد ​الحريري​ في كالمة له في منتدى الشرق الأوسط حول أهداف التنمية المستدامة انه يدعم المساواة بين الجنسين، و"أعتقد بقوة ان تشجيع السيدات ووضع هدف لأنفسنا في أي مجال كان سننجح به عندما تكون السيدات مشاركة به في كل قطاع من القطاعات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: وضع هدف لأنفسنا بأي مجال كان سننجح به عندما تكون السيدات مشاركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.