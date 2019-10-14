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اشكال في سوق السمك في صيدا بين اصحاب طاولات المزادات والصيادين

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وقع اشكال صباح اليوم في سوق السمك في صيدا بين اصحاب طاولات المزادات والنقابة من جهة والصيادين من جهة أخرى على خلفية اعتراضهم على إدخال كميات من السمك من خارج صيدا إلى السوق لبيعها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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