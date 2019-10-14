اشكال في سوق السمك في صيدا بين اصحاب طاولات المزادات والصيادين

وقع اشكال صباح اليوم في سوق السمك في صيدا بين اصحاب طاولات المزادات والنقابة من جهة والصيادين من جهة أخرى على خلفية اعتراضهم على إدخال كميات من السمك من خارج صيدا إلى السوق لبيعها".

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