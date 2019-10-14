جمالي: على القطاع الخاص أن يتعاون معنا من أجل الحد من الفقر ودعم المجتمع

لفتت عضو كتلة "المستقبل" النائب ديما جمالي خلال اطلاق شبكة "الاتفاق العالمي للأمم المتحدة"، حملة موجهة الى القطاع الخاص للمساهمة في الحد من الفقر ودعم المجتمع في السراي إلى ان "لبنان أظهر تقدما كبيرا فيما يتعلق بتحقيق الاهداف المستدامة"، مشيرةً إلى "إننا ما زلنا نواجه تحديات خطيرة على هذا الصعيد".
وأشارت إلى انه "بالنسبة لمن يشعر بالتشاؤم أقول أنهم مخطئين وأنه لا يمكن ان نحسن العالم مع هذا التفكير، فلنجعل من العام المقبل عام القيادة والالتزام وتسريع الافعال والنتائج الحسية وللعمل سويا لضمان تطبيق هذه الخطة"، لافتةً إلى أنه "على القطاع الخاص أن يتعاون معنا من أجل الحد من الفقر ودعم المجتمع".
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