صحناوي رعى النسخة الاولى من مهرجان الجميزة

نظمت جمعية YES، برعاية النائب نقولا صحناوي النسخة الاولى من مهرجان الجميزة يومي السبت والاحد في 12 و13 تشرين الاول، بالشراكة مع بلدية بيروت، ومشاركة مؤسسة منى بسترس وجمعية انماء الجميزة، ورابطة خريجي مدرسة القلب الاقدس.
وقد فتحت المطاعم أبوابها على مدى يومين وقد استطاع الحاضرون التنقل مشياً في الشارع والاستمتاع ببعض النشاطات الثقافية والموسيقية بالاضافة الى المعرض الفني على طول الشارع الذي عرض أبرز اللوحات لفنانين لبنانيين.
وجال صحناوي يومي السبت والاحد في شارع الجميزة ووزع شهادات تقديرية على الفنانين المشاركين في المعرض وقد رافقه النائب هاغوب ترزيان في جولته الصباحية يوم الاحد.
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