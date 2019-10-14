استمرار حريق المشرف والدفاع المدني والجيش يعملان على اطفائه

أفادت معلومات صحفية بأن الحريق الذي اندلع ليلا في منطقة المشرف لا يزال مندلعا على الرغم الجهود المكثفة التي يقوم بها عناصر ​الدفاع المدني​ بمواكبة فرق ​الجيش اللبناني​ ومساعدة ​البلدية​ وابناء المنطقة.

وقد أتى الحريق على مساحة آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة ​رفيق الحريري​ اضافة الى الاحراج، وساهمت الرياح الشديدة في امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها، الا ان الخسائر حتى الآن اقتصرت على الماديات والاشجار والطبيعة.

وبالموازاة يستمر عمل الأجهزة المعنية للسيطرة على الحريق بشكل نهائي.