الحسن تتجه إلى المشرف لمتابعة عملية اخماد الحريق

أفادت معلومات لقناة الـ"LBC" أن وزيرة الداخلي والبلديات ​ريا الحسن​ تتجه الى منطقة المشرف لمتابعة عملية إخماد الحريق واتجاه للطلب من قبرص إرسال طائرات للمساهمة في اخماده.

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