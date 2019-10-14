افتتاح أول مكتب للصندوق السيادي الروسي في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يُفتتح اليوم الاثنين أول مكتب لصندوق الاستثمار المباشر الروسي في المملكة العربية السعودية، حسبما أعلن رئيس الصندوق كيريل دميتريف.

وقال دميتريف للصحفيين: "نحن نفتتح أول مكتب تمثيلي في المملكة العربية السعودية. سيبدأ العمل في 14 أكتوبر، وسنحصل على ترخيص لهذا المكتب التمثيلي".

وأشار إلى أنه في المرحلة الأولية، سيعمل عدد قليل من الموظفين، وفق وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح أن "هذا المكتب سيكون حلقة وصل مهمة بين رجال الأعمال السعوديين والروس. وسنعقد غدا (الثلاثاء) الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي الذي سيضم أكبر رجال الأعمال في روسيا والسعودية".

وأضاف دميتريف: "سيساعد مكتبنا العديد من الشركات السعودية على إيجاد مشاريع لها في روسيا، بالإضافة لمواصلة الاستثمار من الجانب السعودي في روسيا، وكذلك لعمل الشركات الروسية في المملكة، حيث سيكون هناك العديد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية".

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ويُعد صندوق الاستثمار المباشر الروسي صلة الوصل بين المملكة وروسيا على صعيد الاستثمار، حيث قام بإنشاء خطة شراكة استراتيجية طويلة الأمد في عام 2015، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

وينظم صندوق الاستثمار بالتعاون مع الجانب السعودي أعمال منتدى الاستثمار الروسي السعودي، الذي سيجمع أكثر من 300 مشارك من كلا البلدين. إذ سيحضر المنتدى أكبر وفد تمثيلي من رجال الأعمال الروس في تاريخ العلاقات بين الدولتين.

يأتي ذلك فيما يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، زيارته التي وُصِفت بالتاريخية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك للمرة الأولى منذ 12 عامًا.

ويُنتظر أن يوقّع الصندوق خلال الزيارة اتفاقيات بنحو 3 مليارات دولار.

كما سيتم تبادل الآراء حول القضايا الدولية الملحة مع التركيز على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديداً في سوريا والخليج واليمن وتسوية القضية الفلسطينية. وستُجرى مباحثات بين بوتين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كان الرئيس الروسي زار السعودية آخر مرة في فبراير 2007، فيما زار العاهل السعودي روسيا عام 2017.