رفضت العودة لعصمته.. نجار يمزق جسد طليقته بسكين في الخصوص

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

خان نجار الخصوص العيش والملح، وأقدم على طعن طليقته بسكين مطبخ، بسبب رفضها العودة لعصمته، بعد مرور عامين على انفصالهما، وجرى نقلها لمستشفى السلام وحجزها للعلاج وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، بقيام "ع. ع" 50 سنة، نجار، بتسليم نفسه للشرطة، والاعتراف بتعديه على طليقته "ع.ع" 46 سنة، عاملة بمستشفى الدمرداش بسكين مطبخ، وتركها بالشقة سكنها، بسبب رفضها العودة لعصمته، وتعديها عليه بالسب والقذف.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم، وبالفحص جرى العثور على المجني عليها مسجاة على أرضية غرفة المعيشة، مصابة بـ3 طعنات بالظهر وطعنة أسفل البطن، وبجانبها السكين المستخدم في الواقعة.

جرى نقل المصابة لمستشفى السلام وحجزها للعلاج، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.