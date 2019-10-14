محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض سوف تكون تاريخية.
ونشرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، بودكاست عبر تويتر، أكد فيه الجبير أن الزيارة ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وأشار إلى أن اتفاقات مهمة جدا ستوقع بين المملكة وروسيا تتعلق بالطاقة.
كما أكد أن العلاقة بين الرياض وموسكو شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية في مختلف المجالات، خصوصاً بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى روسيا.
وأضاف أن هناك جهوداً تُبذل "لرفع مستوى الاستثمارات بين البلدين"، مبيناً أن الصندوق السيادي الروسي فتح منصة له في الرياض لتكون محطة انطلاق لاستثماراته بالمنطقة".
وأعلن الجبير أن السعودية فتحت المجال لمنح تأشيرات عبر الإنترنت لسياح عدد من الدول، من بينهم المواطنون الروس الذين نتوقع زيادة أعداد الزائرين منهم للمملكة، للتعرف عليها.
وأفاد الجبير أن المملكة تعمل مع الجانب الروسي لتسهيل زيارة السعوديين إلى روسيا، مؤكداً أن التبادل بين الشعبين يعدّ داعماً للعلاقات المتينة بين الحكومتين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير: زيارة بوتين للسعودية ستكون تاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.