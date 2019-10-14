حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

قررت نيابة عتاقة بالسويس، اليوم الاثنين، حبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة القضية المتهمين فيها بتكوين تشكيلًا عصابيًا مع 3 أخرين "هاربين"، لسرقة المواد البترولية من خطوط الامداد الخاصة بإحدى شركات البترول.

وكان الواء محمد جاد، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، تلقى إخطارًا من قسم شرطة عتاقة، بورود بلاغ من مسؤول أمني بإحدى شركات البترول، بسرقة كمية من الوقود من محبس خطوط الشركة الرئيسية بوادي حجول.

جرى ضبط 3 من المتهمين، وبحوزتهم 14900 جنيه، من متحصلات بيع المواد البترولية المسروقة.

وعثرت الشرطة على خراطيم مختلفة الأحجام والأطوال مجهزة بطبات معدنية، أسلاك لحام، ومواسير حديدية، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.