محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج-عمار عبدالواحد:
ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الاثنين، عاملًا، لاتهامه بالنصب على المواطنين، عبر تحصيل رسوم طريق من السائقين بطريق "أخميم- الكوثر".
تلقى العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، إخطاراً من وحدة مباحث إدارة المرور، بضبط "إيهاب. ط" 50 عامًا عامل، أثناء وقوفه بطريق "أخميم- الكوثر" دائرة مركز أخميم، وتحصيل مبالغ مالية من قائدي سيارات الأجرة بدون وجه حق.
وعثر بحوزة المتهم على 3 دفاتر كارتة خاصة بمواقف سيارات الأجرة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ومبلغ مالي.
بمواجهة المتهم، اعترف بتحصيل رسوم من السائقين، فجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر النصاب النحس.. جمع رسوم طريق من السائقين والصدفة أوقعته في قبضة الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.