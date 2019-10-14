النصاب النحس.. جمع رسوم طريق من السائقين والصدفة أوقعته في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج-عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الاثنين، عاملًا، لاتهامه بالنصب على المواطنين، عبر تحصيل رسوم طريق من السائقين بطريق "أخميم- الكوثر".

تلقى العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، إخطاراً من وحدة مباحث إدارة المرور، بضبط "إيهاب. ط" 50 عامًا عامل، أثناء وقوفه بطريق "أخميم- الكوثر" دائرة مركز أخميم، وتحصيل مبالغ مالية من قائدي سيارات الأجرة بدون وجه حق.

وعثر بحوزة المتهم على 3 دفاتر كارتة خاصة بمواقف سيارات الأجرة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم، اعترف بتحصيل رسوم من السائقين، فجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.