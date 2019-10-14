قسد: أفشلنا جميع الهجمات التركية على رأس العين.. ومقتل 27 من المهاجمين

أعلنت "قسد" أنها أفشلت جميع الهجمات على مدينة رأس العين، وقتلت 27 من المهاجمين خلال تصدي قوات سوريا الديمقراطية لمحاولات الجيش التركي وحلفائه التقدم للمدينة الحدودية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
جاء في بيان صادر عنقوات سوريا الديمقراطية: "تتواصل الاشتباكات منذ ليلتين بلا توقف. مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية وبمقاومة باسلة، أفشلوا كل هجمات العدو، وحاول العدو التوغل إلى المدينة من الجهة الشمالية الشرقية، وأفشل هذا الهجوم أيضًا".
كما ورد في البيان: "سقط الكثير من الجرحى والقتلى في صفوف العدو، في الوقت ذاته، لم يتوقف القصف الجوي والمدفعي.. هذه حصيلة يوم أمس: بالمحصلة تم تدمير مدرعتين وآلية تركس، كما تم إعطاب آليتي تركس وقتل 27 مرتزقًا خلال الاشتباكات وبعمليات القنص".
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