أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه في وقت ما دخل معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية عن طريق المصادفة، وفي الواقع كان يريد أن يدخل معهد موسكو للفيزياء الهندسية، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

قال لافروف في فيلم وثائقي على القناة الأولى، مكرس للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس

معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، التابع لوزارة الخارجية الروسية: "لقد قدمت أوراقي إلى معهد موسكو للفيزياء الهندسية، لكن أمي قالت، إذا أردت دخول معهد موسكو للفيزياء الهندسية، فادخله، ولكن في معهد موسكو للفيزياء الهندسية، كما هي الحال في معظم الجامعات الأخرى، يكون الامتحان في 1 أغسطس، أما في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية- 1 يوليو، ماذا يكلفك؟ هذا لن يغير مهنتك، نيتك في دخول معهد موسكو للفيزياء الهندسية، جرب نفسك في هذا أيضًا، ستعرف نفسك من جوانب مختلفة".

هكذا، دخل وزير المستقبل إلى معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، فقط لأن الامتحان كان قبل ولم يرغب في الذهاب إلى الامتحان الآخر.