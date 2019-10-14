الجيش السوري يتقدم نحو الحدود التركية

أفادت وسائل إعلام محلية سورية، اليوم الإثنين، بدخول وحدات من الجيش السورى مدينتى منبج وعين العرب بريف حلب، مشيرة إلى أن الجنود السوريين انتشروا فى بلدة تل تمر بريف الحسكة.
قال مصدر ميدانى فى ريف منبج، فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم)، "إن الجيش دخل إلى مدينة منبج، بعد أن طوق منطقة الساجور، وقطع الخط ما بين المسلحين الأكراد والإرهابيين التابعين للنظام التركى".
وأشار إلى أن قافلة عسكرية كبيرة من
أضاف، "أن انتشار الجيش السورى سيبدأ من بلدة تل تمر ومدينتى الدرباسية ورأس العين شمالى الحسكة، بهدفصد الهجوم التركى ومنعه من التوسع باتجاه هذه المناطق".
يسيطر الجيش السورى على أجزاء من ريف مدينة منبج الجنوبى فى حين تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على المدينة وباقى أريافها وعلى مدينة عين العرب.
كانت وسائل إعلام سورية أفادت فى وقت سابق، بأن وحدات من الجيش السورى بدأت التحرك باتجاه الشمال لمواجهة عملية "نبع السلام" التركية، بعد أن أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" عن توصلها إلى اتفاق مع روسيا والحكومة السورية يقضى بدخول الجيش السورى، ترافقه الشرطة العسكرية الروسية، إلى مدينتى عين العرب ومنبج خلال الساعات القليلة المقبلة.
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