أجرى طاقم فرقاطة "الأميرال ماكاروف" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي تدريبات بالذخيرة الحية في شرق المتوسط، تخللها إطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال قبطان السفينة أنطون كوبرين للصحفيين اليوم الاثنين: "تم اختبار جميع أسلحة السفينة في المعركة بشكل عملي خلالالعامين الماضيين، بما فيها صواريخ "كاليبر" وأنظمة الدفاع الجوي، وسفنا من هذا الطراز قامت مرارا بمهام في البحر المتوسط، وهذا السلاح اليوم هو الأحدث في روسيا".
وأضاف أن الفرقاطة في طريقها إلى طرطوس، وأنجزت مهمة دبلوماسية فيجزيرة كورفو اليونانية، حيث أقيم أسبوع روسيا، إذ أوصلت أيقونة البحرية الروسية الأساسية، صورة القديس الرسول أندريه الأول.
وحتى نهاية العام الجاري، ستكون الفرقاطة في رحلة طويلة كجزء من الأسطول الروسي في البحر المتوسط.
وتبلغ حمولة هذه الفرقاطة حوالي أربعة آلاف طن وهي قادرة على السير بسرعات تصل إلى 30 عقدة، ومسلحة بصواريخ "كاليبر" و"شتيل-1" للدفاع الجوي ومدفعية وطوربيدات.
كانت هذه تفاصيل خبر فرقاطة الأميرال ماكاروف الروسية تطلق صواريخ "كاليبر" في المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.