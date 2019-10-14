ذكرت صحيفة "نيويرك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين اثنين أن واشنطن فشلت في نقل حوالي 50 من عناصر "داعش" المهمين المعتقلين لدى الأكراد، بسبب العملية العسكرية التركية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأوضح المسؤولان الأمريكيان أن المجموعة الكبيرة من تنظيم "داعش" يملك أفرادها معلومات قيمة، وهم في سجون تحرسها قوات سوريا الديمقراطية التي تتكون في معظمها من الأكراد.
ووفق المصدرين المسؤولين، هرب عدة مئات من
وعددت الصحيفة في هذا السياق السجون ومراكز الاحتجاز المؤقتة في مدن عين عيسى وعين العرب والحسكة والقامشلي، مشيرة إلى أن هذه السجون ومراكزالاحتجاز كانت تضم 11 ألف شخص، بينهم حوالي 9 آلاف من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو ألفي سجين من 50 دولة، رفضت سلطاتها استعادتهم.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في 10 أكتوبر أن جيش بلاده أبعد من سوريا اثنين من أخطر جلادي "داعش" من خلية عرفت باسم "بيتلز"، هما ألكسندر كوتي والشافعي الشيخ اللذين تم نقلهما إلى العراق.
وينسب إلى خلية "بيتلز" التي نالت هذا الاسم بسبب لهجة أفرادها البريطانية، مسؤولية تصفية 27 أسيرا، بينهم الصحفيان الأمريكيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تفشل في نقل 50 شخصية داعشية من شمال سوريا بسبب العملية التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.