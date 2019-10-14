حميدتي يقود وفد التفاوض في محادثات السلام السودانية في جوبا

تبدأ بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، اليوم الاثنين، الجلسة الافتتاحية للمفاوضات المباشرة بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة في "الجبهة الثورية" و"الحركة الشعبية لتحرير السودان".

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن وفديْ التفاوض سيعقدان لقاءات مشتركة قبل الدخول في جولات التفاوض المباشرة لمناقشة بعض الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية التفاوض، بحضور الوسطاء من حكومة جنوب السودان.

وأكد مصدر اكتمال وصول قيادات الحركات المسلحة المنضوية في تحالف "الجبهة الثورية" و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" إلى مدينة جوبا.

ويترأس نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان دلقو (حميدتي)، وفد التفاوض الحكومي الذي يضم الفريق شمس الدين كباشي، وأعضاء في لجنة التفاوض، وأعضاء مدنيين وعسكريين بمجلس السيادة ورئيس مفوضية السلام سليمان آدم الدبيلو.

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ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان كلمة أمام الجلسة الافتتاحية، التي سيحضرها قادة إثيوبيا وأوغندا وكينيا.

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وأكد رئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، لدى لقائه الوفد السوداني الذي وصل إلى جوبا أمس، أن السلام "هدف مشترك للسودان ودولة جنوب السودان وسيتوصلان إليه".