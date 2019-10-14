كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هذا ما تعهد به قيس سعيد أمام التونسيين في خطابه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في تونس فوز أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد برئاسة البلاد.

قيس سعيد يشكر الناخبين

وشكر قيس سعيد، كل الناخبين الذين منحوه ثقتهم، لافتاً إلى أنه سيعمل على بناء تونس بقدرات جديدة وعلى تحقيق ما يريده الشعب وتطبيق القانون على الجميع دون استثاء.

وقال سعيد في مؤتمر صحفي الأحد: "أشكركم من أعماق الأعماق، وسأحمل الرسالة والأمانة بكل صدق وإخلاص، لأننا اليوم نحاول أن نبني بقدراتنا تونس جديدة، تونس التى صاح الشعب في ديسمبر "الشعب يريد" واليوم أرى أنكم تحققون ما تريدون. هذه الجملة العابرة للتاريخ العابرة للقارات حتى الدول التي لا تنطق اللغة العربية رددوها بالعربية".

تعهدات قيس سعيد

وتعهد أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، بأن يكون رئيس كل التونسيين، ويكون على قدر المسؤولية التي أسندت له، من أجل ضمان استمرارية الدولة.

كما أضاف: "الدولة ليست أشخاصاً لأننا نعي ما نقول ونعرف حجم المسؤولية، وما معنى الدولة التي يجب أن تستمر"، مشدداً على أن "تونس تفي بكافة تعهداتها الدولية".

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وكان التلفزيون الحكومي قد نشر في وقت سابق مساء الأحد نتائج استطلاع للرأي أظهرت فوز سعيد في الانتخابات الرئاسية، متقدماً بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال، نبيل القروي.

نتائج الاستطلاع

ووفقاً لنتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي"، فقد نال سعيد 76.9% من الأصوات، في حين حاز القروي على 23.1% من الأصوات.

كما ذكر استطلاع آخر للرأي نشرته مؤسسة "ايمرود كنسيلتنغ" حصول سعيّد على 72.5% من الأصوات وحصول القروي على 27.5% من الأصوات.

ولم تنشر النتائج الرسمية بعد فيما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 57.7% في 70% من مراكز الاقتراع.

تجمّع المئات من أنصار سعيد

كذلك تجمّع المئات من أنصار سعيد في مقر حملته الانتخابية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة وهتفوا "الشعب يريد قيس سعيد"، و"تحيا تونس"، مرددين النشيد الوطني التونسي.

وتمكن سعيد (61 عاماً) من تصدر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 أيلول/سبتمبر وحصد 18.4% من الأصوات، وفقًا لما جاء في موقع قناة العربية.