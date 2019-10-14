كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الاحتلال تعتقل محافظ القدس وأمين سر حركة فتح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اعتقال محافظ مدينة القدس عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح بالمدينة شادي مطور.

وداهمت القوات الإسرائيلية في ساعات الخليج 365 الأولى منزلي غيث ومطور في القدس واعتقلتهما​​​.

من جانبها، دانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم، الاعتقالات المتكررة والمتلاحقة من قبل القوات الإسرائيلية لمحافظ القدس وأمين سر حركة فتح بالمدينة والتي كان آخرها فجر اليوم.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب: "قوات الاحتلال اقتحمت في ساعة متأخرة من ليلة أمس منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان، واعتقلته واقتادته للتحقيق، كما اعتقلت أمين سر حركة فتح بالقدس شادي مطور بعد اقتحام منزله في المدينة".

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وقد قال أمين سر حركة "فتح" في القدس، شادي مطور، إن "محكمة الصلح الإسرائيلية قررت الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث دون شروط، ولكن تنفيذ قرار الإفراج مجمد لمنح المخابرات فرصة تقديم استئناف على قرار الإفراج".

وأوضح أن "المحكمة أمهلت المخابرات حتى ساعات المساء لتقديم الطعن، وفي حال لم تقدم الاستئناف، يتم الإفراج عن محافظ القدس.

وكانت وكالة "وفا" الفلسطينية أفادت بأن القوات الإسرائيلية نفذت حملة اعتقالات طالت 34 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية، من بينهم: محافظ القدس عدنان غيث، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" زكريا الزبيدي.

وبين نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة القدس 23 مواطنا على الأقل، غالبيتهم من بلدة العيسوية، من بينهم: المحافظ غيث، والمحامي المختص بقضايا القدس مدحت ديبه، بالإضافة إلى كل من: منتصر جابر، ومنصور محمود، ومؤيد بدر، وعيسى أبو ريالة، وعادل محمود، وحسن بلال محمود، وخليل ناصر، ومحمد حسين درباس والد الأسير حسين المحكوم 25 عاما، وآدم كايد محمود، وشادي محمد عطية، ومحمد علاء محمود، وعلي محمد ناصر أبو ريالة.