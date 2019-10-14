كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية فلوريدا الإمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر امريكية، اليوم الإثنين، عن إطلاق للنار في مركز للتسوق قرب مدينة ميامي بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة.

وذكرت تقارير حكومية أمريكية، أن إطلاق النار أسفر عن إصابة شخص واحد، وأن فرق التدخل السريع لا تزال تفتش المركز التجاري بحثا عن المشتبه به، لكن الشرطة لم تواجه أي مهاجم في الموقع.

وكانت تقارير أفادت بوقوع إطلاق نار في مركز تاون سنتر بمدينة بوكا راتون بمنطقة جنوبي فلوريدا الواقعة على بعد نحو 72 كيلومترا شمالي ميامي.

وهُرعت الشرطة وقوات التدخل السريع بأعداد كبيرة إلى المركز، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وبعد مرور نحو ساعة، قالت إدارة الشرطة في بوكا راتون على حسابها في تويتر: "لا يوجد مهاجم نشط الآن في مركز تاون سنتر".

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وأضافت لاحقا: "أصيب شخص واحد بطلقة نارية" وجرى نقله إلى مستشفى قريب. ولم يتسن حتى الآن معرفة الحالة الصحية للمصاب أو ملابسات إطلاق النار.

وفي سياق آخر، صرحت الشرطة الأمريكية، أن شخصين أصيبا في إطلاق نار أثناء حفل زواج في كنيسة في بلدة بيلهام بولاية نيوهامشير الأمريكية، لكن الحضور تمكنوا من السيطرة على المهاجم حتى وصلت الشرطة وألقت القبض عليه.

وهرعت الشرطة وأطقم الإطفاء والإسعاف، إثر بلاغ بإطلاق النار في كنيسة نيو إنجلاند في بيلهام الواقعة على بعد نحو 48 كيلومترا شمالي بوسطن.

وقالت شرطة بيلهام في بيان إن إطلاق النار "لم يكن حادثا عشوائيا على ما يبدو" دون أن تدلي بتفاصيل، وأضافت أنها لن تكشف الآن عن هويات الضحايا والمشتبه به.

ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم تحدد الشرطة مدى إصابتهما.

وأجلت واقعة إطلاق النار مراسم إقامة جنازة القس لويس جارسيا كانت مقررة بهذه الكنيسة ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي).