كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاحتلال يطلب من بوتين الإفراج عن مواطنة إسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الرئيس الإسرائيلي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العفو عن امرأة إسرائيلية شابة مسجونة بتهمة المخدرات في روسيا.

حُكم على نعمه يساكر، 26 سنة، بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف الأسبوع الماضي بعد اعتقالها في مطار موسكو الدولي في أبريل وبحوزتها 9.6 جرام من الماريجوانا في حقيبتها.

أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن روسيا تستخدم القضية للدفع من أجل إطلاق سراح قرصان روسي تستعد إسرائيل لتسليمه إلى الولايات المتحدة.

في رسالة موجهة إلى بوتين يوم الأحد، وصف الرئيس روفين ريفلين الجملة الروسية بأنها "شديدة" وقال إنه سيكون لها "تأثير مدمر للغاية على حياتها".

و اوضح مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه أثار الأمر مع بوتين.

