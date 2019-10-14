كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تغيث مخيمات النازحين في محافظة عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغاثت دولة الإمارات، مخيمات النازحين في محافظة عدن ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها في المحافظات المحررة.

ووزعت فرق الإغاثة الإنسانية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي المساعدات الغذائية والخيام على النازحين في المخيمات، والبالغ عددهم 1400 أسرة موزعين على 14 مخيما بمختلف مديريات محافظة عدن.

كما واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الغذائية على المحتاجين والنازحين في الساحل الغربي اليمني، ضمن برامجها الهادفة لتخفيف المعاناة عن كاهل الأشقاء اليمنيين وتطبيع الحياة في مناطقهم.

وسيرت الهيئة خلال أيام الأسبوع الماضي قوافل مساعدات غذائية جديدة لنحو 3 آلاف أسرة في مدينة ومحافظة الحديدة.

وعبّر المستفيدون في محافظة عدن وأهالي الحديدة عن تقديرهم لهذا الدعم الذي تقدمه الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمخيمات النازحين.

Advertisements

وأطلقت هيئة الهلال الأحمر، الذراع الإنساني لدولة الإمارات، مبادرة إنسانية جديدة تستهدف كفالة 10 آلاف يتيم في 25 دولة حول العالم تحت شعار" كونوا أهلاً لهم" .

وستنفذ المبادرة من خلال منصات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة بالتعاون مع شركة "اتصالات" إلى جانب تسويق المبادرة لمدة ثلاث أيام في المراكز التجارية في الدولة حيث تتواجد فرق الهيئة والمتطوعون ابتداء من بعد غد الخميس وحتى السبت المقبل في عدد من المراكز في أبوظبي تشمل "ياس مول و أبو ظبي مول و مارينا مول و دلما مول و بوابة الشرق" وفي دبي، "دبي مول" و "إمارات مول" وفي العين "بوادي مول و جيمي مول".

وذكرت وكالة وام الإماراتية، أن المتطوعون سيقومون بالتواصل المباشر مع زبائن وزوار المراكز التجارية وتعريفهم بالمبادرة وأهميتها ومكانتها ودورها في العمل الخيري والإنساني بما يسهم في جذب المزيد من كفلاء الأيتام كما تقوم فرق الهيئة بدءاً من الأسبوع المقبل بزيارات ميدانية إلى الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية في أبو ظبي .

وأوضحت أن اللقاء تتضمن بالمسؤولين وشرح أهداف المبادرة والتعريف بها واستقطاب المزيد من المساهمين والمتبرعين وفاعلي الخير وتطرح الفرق على تلك الجهات فكرة تخصيص "مكان" في مدخل المؤسسات لمصلحة الهلال الأحمر، كما تم التنسيق مع البنوك، بخصوص المبادرة، كمصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك العربي المتحد، حيث سيقوم البنك بإرسال رسائل نصية قصيرة لزبائنه بخصوص التعريف بالمبادرة.