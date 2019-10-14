كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 10 أشخاص جراء انهيار منزل شمال الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الهندية، مقتل عشرة أشخاص على الأقل بعد انهيار منزل من طابقين في قرية في شمال البلاد.

وقال ضباط شرطة الولاية، أو. ب. سينغ، إنه اصيب 15 شخصًا آخرين في انهيار يوم الاثنين في واليدبور، وهي قرية في ولاية أوتار براديش.

يقول سينغ إن الشرطة تحقق فيما إذا كان الانهيار ناجم عن انفجار حاوية غاز الطهي في المبنى.

وأضاف سينغ إنه قتل خمسة أشخاص من أسرة واحدة في الموقع، بينما توفي خمسة آخرون متأثرين بجراحهم في المستشفى.

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انهيار المباني أمر شائع في الهند خلال موسم الرياح الموسمية، عندما تضعف الأمطار الغزيرة أسس الهياكل التي يتم بناؤها بشكل سيء. تعرضت ولاية أوتار براديش وبعض الولايات الهندية الأخرى لهطول أمطار غزيرة الشهر الماضي.