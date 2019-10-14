كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تحذر من الانهيارات الطينية جراء الإعصار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت فرق الإنقاذ في اليابان بالحفر عبر الانهيارات الطينية وفتشت بالقرب من الأنهار المتضخمة اليوم الاثنين أثناء بحثها عن المفقودين في إعصار خلف 36 قتيلًا وتسبب في أضرار جسيمة في وسط وشمال اليابان.

أطلق إعصار هاجيس سيولًا من الأمطار والرياح الشديدة يوم السبت والتي غمرت آلاف المنازل في الجزيرة الرئيسية في اليابان ة الحقت بها العديد من الاضرار وتسببت في قطع الكهرباء.

حذرت السلطات من احتمال حدوث مزيد من الانهيارات الطينية مع توقع هطول أمطار للمنطقة المصابة خلال اليوم الاثنين.