بعد الهتاف باسم صدام حسين نكاية بالكويت.. الاتحاد الأردني يستنكر ويؤكد محاسبة المسيئين

أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، بيانا، يستنكر من خلاله الهتافات باسم صدام حسين، والتي صدرت من بعض الجماهير الأردنية، ضد منتخب الكويت، الجمعة الماضي، خلال اللقاء الذي جمع “النشامى” بالمنتخب الكويتي، برسم التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وآسيا 2023.

وجاء في بيان اتحاد اللعبة الأردني: “يرفض الاتحاد الاردني لكرة القدم وبشدة ما صدر من هتافات خارجة عن الاطر الرياضية والاعراف والمبادىء المعززة لقيم الاحترام والحفاوة، والتي خرجت عن فئة غير مسؤولة ودخيلة على قيم مجتمعنا الاردني الاصيل المحب لاشقائه والحريص على عكس كل صور الترحيب والتقدير لضيوفه الاعزاء”.

وأشار البيان، الذي أكد على اعتزازه الكبير بالعلاقات المميزة بين الأردن والكويت في كافة المجالات، أشار إلى أنه سيعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمحاسبة المسيئين، الذين اعتبرهم، أنهم لا يمثلون الأردن بأخلاقه وتقديره لكل الأشقاء.

يذكر أن المباراة، التي احتضنها ملعب عمان الدولي، انتهت بالتعادل دون أهداف، وهو التعادل الذي لم يغير ترتيب المنتخبين في المجموعة الثانية، إذ يتقاسمان وصافتها برصيد 4 نقاط لكل منهما، متخلفين بفارق نقطتين عن أستراليا صاحب الصدارة.