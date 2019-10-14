رئيس مجلس طرعان: من كان دينه العنف والإرهاب لا دين له

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، اليوم الإثنين، عن تضامنه مع المدرسة الابتدائية (د) وشجبه العنف والجريمة والاعتداء على المدرسة، وذلك بعد انتهاك حرمة المدرسة وتحطيم غرفة مديرتها، المربية روز شعبان، يوم الجمعة الماضي.

ورافق رئيس المجلس عدد من رؤساء الأقسام والموظفين. وأكد رئيس المجلس شجبه واستنكاره لهذا العمل وسائر أعمال العنف، وقال في كلمته أمام الطاقم التربوي في المدرسة خلال الطابور الصباحي: "من كان دينه العنف والإرهاب فلا دين له، والاعتداء على المدارس كالاعتداء على الأماكن المقدسة وبيوت الله كالمساجد والكنائس، فالمدرسة هي من تربي وتعلم وتثقف أولادنا بناة المستقبل، الذين سيتسلمون قيادة البلدة في المستقبل".

Advertisements

وأضاف: "إلى أين سنصل؟ يجب أن تكون وحدة طرعانية والتفافة واحدة، ويجب ألا نسمح بتجاوز الخطوط الحمراء، المدارس، بيوت العبادة من مساجد وكنائس، العيادات، الروضات جميع المؤسسات والمرافق العامة، والممتلكات الخاصة أيضا. نسأل الله أن يهدينا إلى سبل السلام وأن نحيى بأمن وسلام ونطور البلدة، وأن يكون ما حصل خاتمة الاعتداءات. المربية روز شعبان قادرة على تحمل وتجاوز ما حدث ونحن نقف إلى جانبها".

يذكر أن المجلس قرر تخصيص الحصة الأولى في مدارس القرية، اليوم، للحديث عن ظاهرة العنف.