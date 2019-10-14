شكرا لقرائتكم خبر عن قناة عدن المستقلة تدشن بثها الرسمي اليوم بمناسبة ذكرى 14 أكتوبر والان مع التفاصيل

دشنت قناة عدن المستقلة التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، أول خارطة برامجية لها، بعد اشهر من البث التجريبي للقناة .

القناة التي تحمل أسم AIC دشنت خارطتها في بث مباشر، لحلقة صباحية بمناسبة احتفالات شعبنا بالذكرى الـ56 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة..

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وأوضح القائمون على القناة، أنه يمكن إستقبالها على التردد نايلسات، 12188 الإستقطاب V الترميز 27500

وفي منتصف مايو الماضي، أطلق رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، ترددات خاصة لقناتين فضائيتين جنوبيتين ستُبثان من العاصمة عدن وستنقلان صوت الجنوبيين للعالم.

ويمثل إطلاق ترددات هاتين القناتين، باكورة لقنوات المجلس الانتقالي لتقديم رسالة وطنية، شفافة، وصادقة، تعزز الانتماء الجنوبي العربي وتُحارب الجهل والأمية والتطرف وتسعى للعب دورها مجتمعياً، من خلال تبني قضايا المواطنين والمساهمة في تحفيز النمو الشامل في جميع المجالات وضمان العيش الكريم.