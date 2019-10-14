شكرا لقرائتكم خبر عن لحج .. إحباط محاولة تهريب مخدرات للميليشيات والان مع التفاصيل

أحبطت السلطات الأمنية في محافظة لحج، محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وقالت مصادر أمنية، أن أفراد النقطة الأمنية التابعة للواء الرابع حزم القائم بالمهام القتالية في جبهات طورالباحة حيفان عيريم بقيادة العقيد وافي الغبس الصبيحي تمكنت، أمس، من ضبط كميات كبيرة من مادة الهروين المخدر وبعض المخدرات الأخرى في النقطة الأمنية في جولة عيريم كما ضبطت النقطة الأمنية في منطقة البيضاء كميات كبيرة من العلاجات المهربة حيث كانت في طريقها إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي.

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وأفاد قائد نقطة جولة عيريم أن ضبط مادة الهروين يأتي بعد تفتيش دقيق من قبل أفراد النقطة لبابور (دينا) قادما من عدن وجد مادة الهروين المخدرة بكميات كبيرة تحت سلل الخضار الفاضية (صناديق ).

الجدير بالذكر أن النقاط الأمنية التابعة للواء الرابع حزم القائم بالمهام القتالية في جبهة طورالباحة حيفان عيريم ضبطت العديد من المهربات والممنوعات والمواد المتفجرة خلال الفترة الماضية