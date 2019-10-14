سينمائي عراقي يهدي جائزة دولية لضحايا التظاهرات

حصد فيلم "شارع حيفا" للمخرج العراقي الشاب مهند حيال، جائزة مهرجان "بوسان" الدولي السينمائي في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، معلنا إهداءه الجائزة لضحايا الاحتجاجات في العراق.

ونقلت روسيا اليوم عن حيال قوله إنه "سعيد وحزين في ذات الوقت، لأنه حصل على جائزة دولية مهمة، ولأنه يشاهد الشباب العراقي يقتل بدم بارد في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد"، مبينا أن "الجائزة هذه أهديها للشباب العراقي العظيم الذي يقف في الشارع لانتزاع حقوقه".

وأضاف أن "الفيلم يتحدث عن أوقات الحرب الأهلية في العراق، وأصعب لحظاتها، وكيف أثرت على حياة المواطنين".

وتدور أحداث الفيلم في "حيفا" أحد شوارع العاصمة بغداد، وينقل صورة الأحداث الدموية أثناء الحرب 2006 - 2007، من خلال شخصية قناص كان يستهدف المواطنين العزل من إحدى البنايات العالية.

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وحصل مشروع الفيلم، في وقت سابق، على جائزتين في ورشتي "شبكة" و"تكميل" في مهرجان قرطاج السينمائي عام 2018.

وحيال من مواليد محافظة ذي قار جنوبي البلاد عام 1985، أخرج عددا من الأفلام القصيرة منها "قلب المدينة"، و"خطأ"، و"فرات"، و"سيناريو"، كما عرض فيلمه "عيد ميلاد سعيد" في مهرجان برلين السينمائي عام 2013.

وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية، خلال الايام القليلة الماضية، مظاهرات حاشدة مطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.