فلاسفة وحكماء تحدثوا عن 'الحياة'.. فكيف وصفوها؟

كتب عنها الفلاسفة والحكماء، الشعراء والروائيون، الصحفيون والمفكرون. حاول رسمها الفنانون، وجسّدها المسرحيون في أعمالهم، والنحاتون في تماثيلهم. فسّرها السياسيون وأصحاب الأعمال كما يرونها في عيونهم.

كل هؤلاء وغيرهم الكثير من البشر تحدثوا عن "الحياة". جميعهم عاشوا وماتوا محاولين إيجاد حكمتهم الخاصة بشأنها.

ومنذ أول كلمة نطقناها في التاريخ، وأول كلمة كتبناها، وأول نبتة غرسناها يوماً ما، لا يزال الحديث عن الحياة يحتاج كلاماً كثيراً. فما هي أبرز أقوال الفلاسفة والحكماء والكُتاب والشخصيات الشهيرة عن الحياة؟



فلسفة الحياة

الأديب والمفكر والصحفي والشاعر المصري الشهير "عباس محمود العقاد"، قال: "فلسفة الحياة في بضعة سطور: غناك في نفسك، وقيمتك في عملك، وبواعثك أحرى بالعناية من غاياتك، ولا تنتظر من الناس كثيراً تحمد عاقبته بعد كل انتظار". العظمة تأتي بعد الإحباط

"ريتشارد نيسكون"، الرئيس السابع والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية والذي شهد أحداثاً كبيرة غيّرت شكل العالم، قال: "لا تأتي العَظَمَة عندما تسير الأمور معك على ما يرام. لكنها تأتي عندما يتم اختبارك بشكل حقيقي، وعندما تتعرض للضربات والإحباطات وتشعر بالحزن والألم. فلا يمكن أبداً أن تشعر بروعة وجودك في قمم الجبال ما لم تكن في أسفل الوديان". المشكلة هدية

"براين ترايسي"، المتحدث التحفيزي ومؤلف التطوير الذاتي الأميركي من أصل كندي الذي تُرجمت أعماله لأكثر من 10 لغات عالمية، قال: "عندما يرسل إليك الخالق هدية من عنده، فإنها غالباً ما تكون على هيئة مشكلة. لكن معظم الناس ينشغلون بالقالب وينسون الهدية الأصلية، وهي العبرة من كل ما حدث". معنى الإحسان

كان لـ "جُرجي زيدان"، الأديب والروائي والمؤرخ والصحفي اللبناني رأي مهم فيما يخص الإحسان بالحياة، فقال مرة: "ليس الإحسان غذاءً ولا شراباً ولا كساءً، بل هو مشاركة الناس في آلامهم". Advertisements فيض ذكريات

الأديب العربي الحاصل على نوبل، والروائي الذي كان ولا يزال يعيش بين البسطاء والفقراء حتى بعد رحيله بأعوام، المصري "نجيب محفوظ"، قال عن الحياة: "الحياة فيض من الذكريات تصب في بحر النسيان، أما الموت فهو الحقيقة الراسخة". مهمة يومية في الحياة

"تشارلز كينجزلي"، وهو أستاذ جامعي، مؤرخ وروائي إنجليزي، عاش ومات في القرن التاسع عشر، كان يرى أن للإنسان مُهِمة يومية لا بد له أن ينجزها، فقال: "اجعلها عادة لكل ليلة، لا تنم إلا إذا استطعت أن تجعل شخصاً واحداً ممن قابلت في ذلك اليوم أفضل حالاً أو أكثر حكمة أو سعادة". ألوان فان غوخ

الرسام الهولندي الشهير "فنسنت فان غوخ" الذي يعتبر من أبرز وأشهر من مزج الألوان على قطعة قماش واحدة واشتهر بحياته المريرة وتجاربه الحقيقية فيها، قال في الحياة: "إذا سمعت صوتاً بداخلك يقول إنك لا تستطيع الرسم، فهذا يعني أن عليك الرسم الآن.. وسيصمت ذلك الصوت بداخلك إلى الأبد". الحياة تحتاج إلى اللطف