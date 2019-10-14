كاتانيتش: لا أفكر بنتيجة كمبوديا مع ايران وبالتأكيد سنسعى للفوز

وخسرت كمبوديا أمام إيران 14-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ازادي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات يوم الخميس الماضي.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العرق وكمبوديا: "لا أنظر ولا أفكر بنتيجة مباراة كمبوديا مع إيران، فغداً يوم جديد ومباراة جديدة علينا العمل على تجاوزها بنجاح هذا ما يهمني وما يفكر فيه لاعبونا".



وأضاف، أن "مهند علي لاعب جيد ولكن جميع لاعبينا أيضاً جيدين وبإمكانهم تقديم أداء ونتيجة طيبة"، مبيناً أنه "من المؤكد سنسعى للفوز في مباراة الغد لأنها تضع فريقنا في موقف جيد في ترتيب المجموعة".

وستقام المباراة على ملعب "أولمبيك ستاديوم" في العاصمة الكمبودية بهنوم بيناه بتمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم غد الثلاثاء.

وسيرتدي المنتخب الوطني الزي الأبيض الكامل في المباراة، فيما ستلعب كمبوديا بالزي الأزرق الكامل.