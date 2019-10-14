التربية تعلن نتائج الدور الثالث للدراستين المتوسطة والاعدادية اليوم

اعلنت وزارة التربية، الاثنين، عن نتائج الدور الثالث للدراستين المتوسطة والاعدادية اليوم.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام بالوزارة فراس محمد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اعلان نتائج الدور الثالث للدراستين المتوسطة والاعدادية اليوم الاثنين الموافق 14 تشرين الأول 2019".

ودعا "الطلبة للتوجه الى مدارسهم لاستلام نتائجهم"، مطالبا "وسائل الاعلام كافة التوجه الى مقر فضائية العراق التربوية الكائن في الاعظمية خلف اعدادية الحريري للحصول على قرص النتائج ".

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ووافق مجلس الوزراء، في 17 ايلول 2019، على اداء امتحانات الدور الثالث في المراحل المنتهية للدراستين المتوسطة والاعدادية.