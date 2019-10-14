رياضة 2019-10-14 | 09:10 المصدر: 462 مشاهدة Advertisements فجر شبيه لاعب كرة القدم المصري، محمد صلاح، مفاجأة من العيار الثقيل، في مقابلة تلفزيونية له مساء السبت،.



وأوضح أنه صور عددا من المقاطع بدل نجم الكرة العالمي الشهير في بعض الاعلانات التي لاقت رواجا في مصر ومنها "إعلان شركة فودافون وشركة بيبسي". فقد كشف المهندس المصري أحمد بهاء، الذي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تصريحه خلال الساعات الماضية أنه يصور بعض الإعلانات الخاصة بالشركات بدياً عن اللاعب المصري المنضوي في فريق ليفربول الإنجليزي، بسبب انشغال الأخير.وأوضح أنه صور عددا من المقاطع بدل نجم الكرة العالمي الشهير في بعض الاعلانات التي لاقت رواجا في مصر ومنها "إعلان شركة فودافون وشركة بيبسي". كما أضاف أنه يصور الجزء الخاص بمصر على أن يتم باقي التصوير في إنجلترا من جانب صلاح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: شبيه محمد صلاح يفجر مفاجأة غير متوقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.