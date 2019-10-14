وفاة عضو اتحاد الكرة سعد مالح بعد صراع مع المرض

توفي عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، نائب رئيس نادي الحدود، سعد مالح، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض.

وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "بقلوب حرى واعين باكية وأنفس راضية بقضاء الله وقدره يتقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم نيابة عن العائلة الكروية بأحر التعازي للوسط الرياضي لوفاة الشجاع عضو الاتحاد سعد مالح اثر مرض لم يمهله طويلا".

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وأضاف "نسأل الله أن يجعل قبره نزلاً فسيحًا من الجنة يسكنها إلى حين الموعد الأكبر. اللهم إنّه نَزَل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه".

من جانبه، نعى وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض، بمزيد من الأسى والحزن سعد مالح، حيث تقدم الوزير، وفقاً لبيان له، بـ"أحر التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيد ولأسرة الإتحاد العراقي لكرة القدم"، داعياً المولى عز وجل أن "يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".