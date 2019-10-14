صفحة مقربة من الصدر تنشر معلومة خطيرة عن قاعدة الصويرة الجوية

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نشرت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، معلومة خطيرة عن قاعدة الصويرة الجوية.
ونشرت صفحة صالح محمد العراقي على الفيسبوك معلومة تضمنت "بلغنا من جهة مسؤولة في وزارة الدفاع بمعلومات خطيرة"، مبينة ان "مشروع القاعدة الجوية في الصويرة كلفت مليار وماتين مليون دولار مع ملحق ستمائة مليون دولار".
واضافت ان "الاموال قد صُرفت كلها ولا يوجد شيء على ارض الواقع على الاطلاق"، مشيرة الى ان "المسؤول سلمها بعد التحقيق مشكورا الى رئيس مجلس الوزراء ولم يتخذ اي اجراء".
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