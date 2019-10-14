صنعاء.. المليشيا تستولي على مدرسة خاصة وتحولها إلى حكومية برئاسة "هاشمي"

الإثنين 14 أكتوبر 2019

الحوثيين

متابعات_الخليج 365

استولت مليشيا الحوثي الإرهابية على مدرسة خاصة في العاصمة صنعاء وحولتها إلى مدرسة حكومية تخضع لسيطرتها، وسط صراع حوثي على إدارتها.



ونقلت وكالة خبر عن مصادر مطلعة قولها، إن مليشيا الحوثي استولت على مدرسة صنعاء الأهلية، وقامت بتغيير مديرها فؤاد السيد وتعيين أحد الموالين لها بعد تحويلها إلى مدرسة حكومية تخضع لإدارتها.

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وتابعت المصادر إن المليشيات بررت عملية الاستيلاء بأن المدرسة وقف وكانت تابعة للدولة، فيما مصادر أخرى تحدثت عن أن الاستيلاء تم عقب رفض إدارة المدرسة الانصياع لضغوط قيادي حوثي قام بتسجيل ابنه فيها ورفض دفع الرسوم لأنه من كن يصفونهم "المجاهدين".

وأوضحت المصادر أن قيادياً حوثياً آخر يدعى طه الحبشي، قام بعمل مخيم بالقرب من المدرسة مطالباً المليشيات بتعيينه مديراً فيها.

وأشارت المصادر أن قيادياً حوثياُ آخر يدعى كريم الديلمي المسؤول المالي في المدرسة ذاتها يقوم بجمع توقيعات لاستعادة إدارتها، مدعياً أنه أحد الشركاء المالكين لها.

ولفتت المصادر إلى أن الأهالي المجاورين للمدرسة طالبوا بإغلاق البوابة الرئيسية لها جراء تزايد المشاكل والشجارات من قبل الطلاب والصراع الحوثي المتصاعد عليها.